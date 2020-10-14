Büyükşehir meclisinde ‘nükleer’ gerginliği

Kongre ve Sergi Sarayı’nda Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirilen meclis toplantısının en önemli maddesini Akkuyu Nükleer Santrali’nin iletim hatları ile itirazların görüşüldüğü rapor oluşturdu.

Komisyonlarda oy çokluğu ile reddedilen Akkuyu Nükleer Santrali’nin yapıldığı Büyükeceli Mahallesi’nden geçecek iletim hatları ile ilgili Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planı değişikliği tekliflerine ilişkin çevrecilerden idareye verilen 749 adet itiraz dilekçesi mecliste görüşüldü.

CHP’li meclis üyesi Haşim Tuluk ve HDP’li Ali Tanrıverdi görüşlerini dile getirerek kararın geri çekilmesini ve ret oyu verilmesini istedi.

“HAYIR” DEDİLER

Konu ile ilgili söz alan CHP’li meclis üyesi Selahattin Arslan, “Bu konu Mersin kamuoyu tarafından takip ediliyor. Mersin Kent Konseyi kamuoyu araştırması yaptırmış. Yüzde 86 hayır çıkmış. Mersin halkının karşı çıktığı bir konuda Mersin Büyükşehir meclisini olumsuz davranması Mersin halkına saygısızlık olur bu nedenle biz hayır diyoruz” diye konuştu.

CHP’li Meclis üyesi Ahmet Gökulu da “Gülnar üzerinden geçen devasa bir hat var. 5 tane daha enerji hattı geçecek. Bu enerji hattının bulunduğu alanda ot bile bitmiyor. Bunun tarıma nasıl zarar vereceğini açıklamak mümkün değil. Enerji nakil hatlarının orman yangınına neden olduğu biliniyor. Tarım alanına zarar verecek. Gülnar ve Aydıncık’a göçün engellenmesi için enerji ücretsiz verilmeli. Mecliste bizim grubunuz ret vermiştir” ifadelerini kullandı.

ORTALIĞI GEREN ÇIKIŞ

Daha sonra söz alan HDP’li meclis üyesi Bedriye Kuş ise “Biz doğa düşmanı, hayvan düşmanı, insan düşmanı arıyoruz ya o düşmanlar meclisin içinde aslında. Bunu belirtmek istiyorum” şeklinde ifadeler kullandı.

Bu sözler üzerine Kuş'un önündeki sıralarda oturan AKP ve MHP'li meclis üyeleri geriye doğru dönerek, kendilerine hakaret edildiğini öne sürüp kendisine el kol hareketleriyle tepki gösterdi.

İŞTE OLAY DİYALOGLAR

Bedriye Kuş: Biz doğa düşmanı, hayvan düşmanı, insan düşmanı arıyoruz ya o düşmanlar meclisin içinde aslında. Bunu belirtmek istiyorum.

AKP ve MHP'li meclis üyelerinden tepkiler yükseldi

Kuş: Niye sözümü kesiyorsunuz bırakın sözümü bitireyim

Başkan Seçer: Bedriye hanım lütfen

Kuş: Bir dakika ya

Seçer: Arkadaşlar

AKP’li meclis üyeleri ayağa kalkarak tepkilerini yükseltti

Kuş: Kes kesini, dinlemesini bil

MHP’li Meclis üyesi Duran Kara: Senden öğrenecek değilim

Kuş: Ben size hayvansınız demedim, ‘Hayvan düşmanısınız, canlı düşmanısınız' diyorum. Kesin sesinizi, dinlemesini bilin, saygı duyun

Seçer: Meclise 5 dakika ara veriyorum

Verilen arada da tartışmalar sürdü

AKP’li meclis üyeleri Kuş’un kendilerine hayvan dediğini öne sürdü

AKP’li Mevlüt Ok: Kes sesini

CHP’li Selahattin Arslan araya girerek ortamı sakinleştirmeye çalıştı.

Kuş: Ben size hayvansınız demedim. Ben öyle bir cümle kullanmadım. Doğayı katlediyorsanız. Ben böyle bir ithamda bulunmadım. Ne oluyor ya bir kadından bu kadar mı korkuyorsunuz siz. Dinlemesini bilin ondan sonra cevabınızı verin.

Meclis sıralarına giden Başkan Seçer üyeleri sakinleştirmeye çalıştı.

Verilen aranın ardından gerçekleştirilen oylamada itirazlar Cumhur ittifakı üyelerinin oy çokluğu ile reddedilerek, Akkuyu İletim Hatları ile ilgili düzenleme meclisten geçti.

GAZETECİLERE ENGEL

Öte yandan meclis toplantısındaki tartışmaları görüntülemeye çalışan gazeteciler bazı CHP'li gençlerce, “Başkan istemiyor” denilerek, engellenmeye çalışıldı.

Kamuya açık olan ve canlı yayınlanan Büyükşehir Belediye meclisini engellemeye çalışan CHP'lilere gazeteciler tepki gösterdi.

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Hediye Eroğlu'nun görüntü çekmesini engellemek isteyen şahıs, “Başkan istemiyor” diyerek görüntüye müdahale etmeye çalışırken, salondaki güvenlik görevlilerinin müdahale etmemesi tepki çekti.

Şahıs “Partili misiniz? Görevli misiniz” sorularını yanıtsız bırakırken, salondaki görevlilerin şahsı uzaklaştırması da yetmedi.

GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI SÜMER: ÇEKMEYİN

Bu defe da CHP Gençlik Kolları Alkım Sümer, kamu görevi yapan gazetecilere destek olması gerekirken, “Çekmeyin” diyerek müdahalede bulunmaya çalıştı! Gazeteciler müdahaleye rağmen işini yapmaya çalıştı.