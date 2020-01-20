Çakar lambalar gitti tepe lambalıların kabusu başladı

Kamu ve mahalli idarelerde üst düzey yönetici, genel müdür ve daire başkanlarının araçlarında çakar lamba olarak tanımlanan ışıklı ve sesli uyarı sistemi kullanılması geçen yıl 1 Kasım’da yasaklandı.

EMNİYET ŞERİTLERİNİ İŞGAL EDİYORLAR

Koruma kararı verilmiş kişilerin kullanımındaki araçlar ile sivil polis ve jandarma araçlarında sadece aracın tepe bölgesinde sabit veya sökülüp takılabilir ışıklı uyarı sistemi kullanılması zorunlu hale getirildi.

Yeni düzenlemenin ardından yetkisiz çakar kullanımında azalma olduğu görüldü. Ancak son günlerde trafik yoğunluğuyla birlikte tepe çakarı kullanan çok sayıda araç emniyet şeritlerini işgal etmeye, diğer sürücüleri sıkıştırmaya başladı.

KORUMA KARARI BELGESİ KONTROLÜ

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin yetkisiz çakar ve tepe lambası kullanımıyla ilgili denetimlerine ise devam ediyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü‘nün Altunizade ayrımında denetim yapan ekipler, tepe lambası açık olan sürücülere kimlik ve koruma kararı belgesi kontrolü yaptı.

YAKALANAN ŞOFÖRDEN İLGİNÇ SAVUNMA

Denetimler sırasında tepe lambası kullanan araçlar durduruldu. Koruma kararı ve tepe lambası kullanma izni olmadığı halde kullanan bir sürücü ile aracın sahibine ayrı ayrı 1228 lira para cezası kesildi. Ceza kesilen sürücü “Koruma polisimiz yanımızda olmadığı için ceza uygulandı” diyerek kendisini savundu.