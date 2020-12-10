Cami hoparlöründen çalınan ‘Çav Bella’ paylaşımına beraat

İzmir'de, haziran ayında cami hoparlöründen çalınan ‘Çav Bella’ marşının görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan ve bu nedenle “Dini değerleri alenen aşağılamak” suçundan tutuksuz yargılanan CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir beraat etti.

“TÜRK YARGISI ÖNEMLİ BİR SINAV VERDİ”

Özdemir’in beraat haberini avukatı Deniz Yücel Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Yücel mesajında “Camide şarkı çalınmasına tepki olarak sosyal medyadan paylaşım yapan arkadaşımız Banu Özdemir beraat etti. Türk yargısı önemli bir sınav verdi. Hukuka, yasaya ve adalete bağlı yargı mensuplarına selam olsun” ifadelerine yer verdi.