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Cami provokasyonu sonrası Devlet Bahçeli’den sert tepki!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İzmir'de merkezi ezan sistemine saldırı düzenleyerek bazı camilerden önceki gün "Çav Bella" marşının, dün ise Selda Bağcan'ın "Yuh Yuh" şarkısının çalınmasına tepki gösterdi.

19:41 -
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Cami provokasyonu sonrası Devlet Bahçeli’den sert tepki!

MHP Genel Başkanı Bahçeli, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

* Türkiye'mizin yükselişinden rahatsız olan, ilerleyişini hazmedemeyen provokatörlerin, organize sabotaj ve suikast timlerinin her türlü kumpasını yıka yıka bekamıza ve varlığımıza sahip çıkacağız.

* Bilinmelidir ki, bayrak inmeyecek, ezan dinmeyecek, vatan bölünmeyecek, Türkiye düşmeyecektir.

* Merkezi ezan okuma sistemine sızıp camilerimizin hoparlöründen korsan marş ve şarkı çalınmasını sağlayan şerefsizlerin arkası önü çok iyi araştırılıp, karanlık emeller açığa çıkarılmalıdır.

* Bu arada, hiç kimse İzmirli vatandaşlarımızı töhmet altında bırakmamalıdır. İzmir bizim iftiharımız, kurtuluşumuzun onurudur. (DHA)

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İzmir'deki bazı camilerin hoparlörlerinden iki gün üst üste müzik yayını yapılmış, Müftülükten yapılan açıklamada, yayının, merkezi sistemin frekansına korsan şekilde müdahil olanlarca yapıldığı belirtilmiş, konuyla ilgili inceleme başlatıldığı ve suç duyurusunda bulunulduğunu bildirmişti. Yürütülen soruşturma kapsamında Banu Ö. gözaltına alındı.

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