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‘Camiden müzik yayını’ iddiasını hem emniyet hem de müftülük yalanladı!

İzmir'de, camilerden 'Çav Bella' ve 'Yuh Yuh' isimli şarkıların çalınmasının ardından Karşıyaka'daki bir camide de Müslüm Gürses şarkısının çalındığı iddia edildi. Hem emniyet hem de müftülük tarafından yapılan açıklamada müzik sesinin, camiye yakın noktadaki otomobilden geldiği belirtilerek iddialar yalanlandı.

17:12 -
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‘Camiden müzik yayını’ iddiasını hem emniyet hem de müftülük yalanladı!

İzmir’de, camilerden İtalyanca ‘Çav Bella’ ile Selda Bağcan’ın seslendirdiği ‘Yuh Yuh’ adlı şarkının çalınmasının ardından Zübeyde Hanım Mahallesi’ndeki caminin hoparlöründen de bugün saat 03.30 sıralarında müzik yayını yapıldığı iddia edildi.

Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, hem mahallelinin hem de cami derneğinden kişilerin ifadesine başvurdu.

Yapılan çalışma sonucu müzik sesinin, camiye yakın noktada park halindeki otomobilden geldiği, caminin kapısının ve tüm elektrik sistemlerinin 23.30’da kapatıldığı belirlendi.

Olayla ilgili ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama’ suçundan soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

İzmir İl Müftülüğü yetkilileri de yaptıkları açıklamayla müzik yayınının camiden yapıldığı iddiasını yalanladı. (DHA)

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Son güncelleme: 17:20 08.07.2020
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