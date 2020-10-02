Cemal Enginyurt: Cumhurbaşkanının yetkileri alınmalı, sembolik hale getirilmeli

MHP’den ihraç edilen Ordu Bağımsız Milletvekili Cemal Enginyurt, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Enginyurt, ‘başkanlık sisteminde’ milletvekilliğin bir öneminin kalmadığını, Cumhurbaşkanlığının sembolik olması gerektiğine vurgu yaptı.

“CUMHUR İTTİFAKI’NA DESTEK ESKİSİ GİBİ DEĞİL”

Enginyurt, şu ifadeleri kullandı:

* Türkiye’nin milliyetçilik, adalet ve demokrasi noktasında kazanımlarını ve bu noktada daha güçlü hale gelmesi gerektiğine inananlardanım.

* Şu anki başkanlık sistemi diye ifade edilen sistem yüzde 50+1’e dayanmaktadır.

* İki aydan bu tarafa bölgede ve Türkiye’nin birçok vilayetinde gezerek gördüm ki Adalet ve Kalkınma Partisi’ne, Cumhur İttifakı’na destek eskisi gibi 50.1 düzeyinde değil.

“BAŞKANLIK SİSTEMİNDE MİLLETVEKİLLİĞİNİN BİR ÖNEMİ KALMADI”

“Milletvekilleri dert yanıyor” diyen Enginyurt, bir Ordu milletvekilinin yerel televizyonda ‘bürokratlar bizi dinlemiyor, iş yapamıyoruz, bizi devlet dairelerine almıyorlar’ sözlerini örnek gösterdi.

Enginyurt, şu şekilde konuştu:

* Buradan ne anlaşılıyor? Başkanlık sisteminde milletvekilliğinin hiçbir önemi kalmadı. Parlamentonun bir önemi kalmadı. İtibar görmüyor.

* Bakanlar telefona çıkmıyor. Bürokratlar telefona çıkmıyor. Daire başkanları milletvekillerinin söylediklerini ciddiye almıyor. Ama hesabı milletvekili veriyor. Seçim bölgesinde halkla karşı karşıya gelen milletvekili.

* Örneğin Ordu’ya şehir hastanesi yapılması gerekiyor. Hâlâ en ufak bir yapılan hizmet, temel atma, ihale yok.

“CUMHURBAŞKANI SEMBOLİK OLMALI”

“Parlamenter sistem güçlendirilmiş bir başkanlık olmalı, Cumhurbaşkanı sembolik olmalı, Cumhurbaşkanının yetkileri alınmalı. Sembolik bir Cumhurbaşkanı haline getirilmeli. Parlamenter sistem güçlendirilmeli. Başkanlık sistemi güçlendirilmeli” diyen Enginyurt, böylelikle Türkiye’nin yeniden ayağa kalkacağına inandığını belirtti.