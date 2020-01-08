Çerçioğlu ve Soyer’den Mansur Yavaş’a destek ziyareti

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile birlikte Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a destek ziyaretinde bulundu.

“YAPILAN KARALAMALARA KARŞI…”

Ziyaretleri için Özlem Çerçioğlu ve Tunç Soyer'e teşekkür eden Mahsur Yavaş, “Bugün, Ege Bölgemizin güzel illeri Aydın ve İzmir'in saygıdeğer belediye başkanları Özlem Çerçioğlu ve Tunç Soyer desteklerini göstermek amacıyla bizleri ziyarete geldiler. Yapılan karalamalara karşı yanımızda olan başkanlarımıza ziyaretleri için yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

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Başkan Çerçioğlu ise, “Başkanımız Mansur Yavaş'ın başkentimiz Ankara için yapmış olduğu çalışmalarla gurur duyuyoruz. Her zaman yanında olacağız” diye konuştu. İHA