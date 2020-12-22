Çevreciler kazandı: Taş ocağının genişlemesini durduruldu

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki taş ocağını genişletme girişimi mahkeme engeline takıldı. Taş ocağının genişletilmesinin Yaylaköy ile Kirazlı kırsal mahalleleri sınırlarındaki tarım arazilerine zarar vereceğini savunan mahalle sakinleri ile doğa dostları, ”Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)Gerekli Değildir” kararının iptali için Aydın 2. İdare Mahkemesine açtığı dava sonuçlandı. Mahkeme heyeti, Aydın Valiliğinin verdiği ”ÇED gerekli değildir” kararını iptal etti.

“SU KAYNAKLARI HAYVAN YAŞAM ALANLARINA ZARAR VERECEK”

Mahkeme heyeti iptal kararı gerekçesinde “Proje alanları zeytinlik alan içerisinde kaldığı, çevresindeki 3 kilometrelik alan içinde yoğun olarak zeytinlik alanların bulunduğu, kalker madeni ocağının ve kırma eleme tesisinin işletilmesi nedeniyle ortaya çıkacak olan tozun zeytinliklerin vegatatif ve generatif gelişmesine mani olacak nitelikte olduğu, su kaynaklarına ve fauna(hayvan yaşamına) zarar vereceği, orman bitki örtüsünde erozyona sebep olacağı” ifadelerini kullandı.

“KAZANILAN DAVA İNSAN SAĞLIĞI VE DOĞANIN KORUNMASINI SAĞLADI”

Taş ocağının genişlemesini yargıya taşıyan üç dernekten biri olan Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) başkanı Bahattin Sürücü, mahkemenin kararını sevinçle karşıladıklarını söyledi. Sürücü, “Taş ocağının genişletilmek istendiği alan zeytinciliğin yoğun yapıldığı, kiraz ve farklı ürünlerin üretildiği çok önemli tarımsal arazilere sahip. Bölgede, Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin kırmızı listesinde bulunan Tüylü Çan Çiçeği, nadir bitkilerden Akzambak ve bir çok endemik bitki yetişiyor. Yaban hayatı ve yırtıcı kuşlar açısından çok zengin bir alan.

Türkiye'nin en önemli turizm kentlerinin başında gelen Kuşadası'nın kalan yeşillikleri arasında geri dönülmez tahribatlar yapan, bölgenin doğal peyzajının bozulmasına yol açan taş ocağına karşı açılan davanın kazanılması, bölge insanının sağlığını, tarımsal arazileri ve doğanın korunmasını sağlamıştır” dedi.