Cezaevi nüfusu 5’e katlandı

Cumhuriyet dönemi boyunca 100 ayrı af ve infaz düzenlemesi yapıldı. AKP'nin iş başına geldiği 2002 yılında cezaevlerinde 59 bin 429 kişi varken, bugün sayı 300 bine ulaştı.

Türkiye'deki toplam 355 cezaevinde halen yüzde 120 doluluk oranı var. CHP'nin araştırmasına göre geçen yıl 28 kapalı ve açık, bu yıl için de 61 ceza infaz kurumunun açılması planlandı.

Cezaevlerindeki doluluk oranı yüzde 120'yi aştı. Koğuşlarda sırayla yatılıyor. Bu sayılar Türkiye'yi Avrupa'da birinci yaptı.

YIL YIL SAYILAR

Türkiye'de cezaevlerindeki tutuklu-hükümlü sayıları şöyle:

2002 – 59.429

2003 – 64.296

2004 – 57.930

2005 – 55.870

2006 – 70.277

2007 – 90.837

2008 – 103.235

2009 – 116.340

2010 – 120.814

2011 – 128.604

2012 – 136.020

2013 – 145.478

2014 – 158.837

2015 – 161.522

2016 – 164.461

2017 – 183.613

2018- 154.731

2019- 282.635

2020- 300.000