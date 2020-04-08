Cezaevi nüfusu 5’e katlandı

Cumhuriyet dönemi boyunca 100 ayrı af ve infaz düzenlemesi yapıldı. AKP'nin iş başına geldiği 2002 yılında cezaevlerinde 59 bin 429 kişi varken, bugün sayı 300 bine ulaştı.
Türkiye'deki toplam 355 cezaevinde halen yüzde 120 doluluk oranı var. CHP'nin araştırmasına göre geçen yıl 28 kapalı ve açık, bu yıl için de 61 ceza infaz kurumunun açılması planlandı.
Cezaevlerindeki doluluk oranı yüzde 120'yi aştı. Koğuşlarda sırayla yatılıyor. Bu sayılar Türkiye'yi Avrupa'da birinci yaptı.
Türkiye'de cezaevlerindeki tutuklu-hükümlü sayıları şöyle:
2002 – 59.429
2003 – 64.296
2004 – 57.930
2005 – 55.870
2006 – 70.277
2007 – 90.837
2008 – 103.235
2009 – 116.340
2010 – 120.814
2011 – 128.604
2012 – 136.020
2013 – 145.478
2014 – 158.837
2015 – 161.522
2016 – 164.461
2017 – 183.613
2018- 154.731
2019- 282.635
2020- 300.000