Cezaevinden çıktı, kendi evini yakıp kaçtı!

Korkutan yangın saat 02.15 sıralarında Zümrütevler Mahallesi’nde bulunan beş katlı binanın birinci katında meydana geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, daire içindeki alevlere müdahale etmek için kapıyı kırdı. Bina sakinlerinin dairede tek kişinin yaşadığını söylemesi üzerine ekipler seferber oldu.

10 GÜN ÖNCE CEZAEVİNDEN ÇIKTI

Yoğun dumanın kapladığı dairenin boş olduğu tespit edildi. Apartman sakinleri ise yangının 10 gün önce cezaevinden çıkan ve akli dengesi olmayan 40 yaşındaki A.Ö. tarafından bilinçli olarak çıkartıldığını iddia etti.

Yangın kontrol altına alındı, polis ekipleri de yalnız yaşayan vatandaşı bulmak için çalışma başlattı. (İHA)