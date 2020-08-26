CHP Adana’dan Büyük Taarruz’un başladığı 05.30’da hükümete sert tepki

Adana’da CHP İl Başkanlığı, Büyük Taarruz'un 98. yıldönümü dolayısıyla taarruzun başladığı saat olan 05.30’da bir bir basın açıklaması yaptı. CHP Adana İl Başkanı Mehmet Çelebi, 26 Ağustos'ta başlayıp 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz’u büyük coşkuyla kutlamayı istediklerini ancak corona virüsü salgını nedeniyle kitlesel etkinliklerle düzenleyemediklerini belirterek, şunları söyledi:

YANDAŞLARA SERBEST

* Corona virüsü salgınını ideolojik ve siyasi olarak fırsata çevirmeye çalışan iktidar da, diğer ulusal bayramlarımızda olduğu gibi 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı salgınla mücadele kurallarına uygun olarak kutlamamızı engellemeye çalışıyor. İçişleri Bakanlığı, valiliklere gönderdiği genelgeyle Zafer Bayramı kutlamalarını salgını gerekçe göstererek yasaklarken, yandaş kuruluşların kitlesel etkinliklerine ise göz yumuyor. Ancak AKP Genel Başkanı’nın oğlunun kurucusu olduğu Okçular Vakfı’nın Malazgirt Zaferi yıldönümünü kitlesel etkinlikle kutlaması serbest.

ATATÜRK’TEN NEDEN RAHATSIZ OLUYORSUNUZ?

* Ayasofya'nın binlerce kişiyle ibadete açılması serbest. Buradan iktidara soruyoruz. Virüs sadece hafta sonlarında ya da ulusal bayramlarda mı halk sağlığını tehdit ediyor? Siyasal iktidarın ulusal bayramlarla ilgili alerjisini, rahatsızlığını anlamakta zorlanıyoruz. Dini ve ulusal bayramlar toplumu, bütünleştiren ortak payda altında toplayan kaynaştıran özel ve önemli günlerdir. Bayramları dahi ayrıştırarak, ülkemize ve toplumumuza kötülük yapıyorsunuz ! Ulusal bayramlar da dini bayramlar da bizimdir. Onları her zaman kutlarız. Cumhuriyet değerlerinden, Başkomutanımız, Önderimiz Atatürk'ten neden rahatsızlık duyuyorsunuz.