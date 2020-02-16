CHP Ankara’da iki isim yarışıyor

CHP Ankara İl Kongresi Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde başladı. Kongrede mevcut il başkanı Rıfkı Güvener aday olmadı. Parti Meclisi Üyesi Ali Hikmet Akıllı ve eski Gençlik Kolları Başkanı Ayhan Yalçınkaya, CHP Ankara İl Başkanlığı için yarışacak.

Kongreye katılan CHP Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:

* Cumhuriyet Halk Partisi, milli mücadeleden ve mücadelenin özünden doğan ve bugünlere gelen görkemli bir tarihi olan bir siyasi partidir. Cumhuriyet Halk Partili olmak bir ayrıcalıktır. CHP’li olmak ülkeye ve dünyaya karşı sorumluluk taşımaktır.

* Eğer geçmişin bize bıraktığı mirası gelecek kuşaklara aktaracaksak sadece geçmişi değil, geleceği de inşa etmek üzerinde hep birlikte düşünmeliyiz.

* Ben bütün Cumhuriyet Halk Partili kardeşlerime şunu söylemek isterim; nereye giderseniz gidin, nerede oturursanız oturun, sorunlardan söz ettiğinizde çözümünden de söz edeceksiniz.

* Şu eleştiriyi hep yaparlar; ‘Efendim Cumhuriyet Halk Partisi hep eleştirir hiç çözüm söylemez'. Hayır söylüyorum, nerede bir sorun varsa o sorunun en sağlıklı, en tutarlı çözüm adresi Cumhuriyet Halk Partisi'dir.

* Sokağın da sorunu olabilir, kentin de sorunu olabilir. Türkiye’nin de sorunu olabilir Orta Doğu’nun da sorunu olabilir.