CHP Balıkesir il Başkanlığı’na saldıran kişi hakkında suç duyurusu

Edinilen bilgiye göre, isminin U.A olduğu öğrenilen bir kişi CHP Balıkesir il Başkanlığı’na giderek, burada il Başkanı Serkan Sarı'ya sözlü saldırıda bulundu. Başkan Sarı’ya yumruk atmak isteyen U.A’ya parti çalışanları Gökhan Bayar ve Hayriye Diler müdahale etmeye çalış ve uzun süren bir arbede yaşanmıştı. Saldırgan U.A, olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alınmıştı. Olayda, Bayar ve Diler, saldırısınin de vücudunun değişik yerlerinden yaralandı.

“SALDIRGAN İLE 45 DAKİKA MÜCADELE ETTİK”

CHP Balıkesir il Başkanı Serkan Sarı, saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bugün il Başkanlığımızda kim olduğunu bilmediğimiz bir şahsın tarafından saldırıya uğradık. Partimizde çalışan Gökhan Bayar ve Hayriye Diler arkadaşlarımıza fiili saldırıda bulunan şahıs, İl yöneticilerimize ve bana karşıda saldırıda bulunmaya çalışmıştır. Yaklaşık 45 dakika süren mücadele sonunda emniyet mensubu arkadaşlarımızın müdahalesi ile gözaltına alınan şahıs hakkında suç duyurusunda bulunduk. İfade vermek için şu anda il yöneticilerimiz ve avukat arkadaşlarımız ile birlikte Kuvayi Milliye Karakolundayız. Saldırı sonrasında ve soruşturma esnasında destek olan Emniyet Müdürümüz Hasan Onar'a, Güvenlik şube müdürümüze ve ekip arkadaşlarına teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

“ALÇAKÇA YAPILAN SALDIRIYI KINIYORUM”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, “Bu akşam saatlerinde Balıkesir İl Başkanlığımıza yönelik alçakça bir saldırı girişimi olmuştur. Emniyet güçlerince etkisiz hale getirilen saldırgan gözaltına alınmıştır. İl Başkanımız Serkan Sarı’ya, parti emekçilerimize ve örgütümüze geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.