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CHP çelengini parçalayan saldırgana 1 yıl hapis

Kahramanmaraş'ın Engizek Dağı'nda teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen Bursalı Uzman Çavuş İsa Özkan'ın 2018'deki cenaze töreninde CHP çelengi parçalanmıştı. Çelengi parçalayan Özgür Taşkın'a 1 yıl hapis cezası verildi.

Halil ATAŞ / Bursa
14:30 -
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Bursalı Uzman Çavuş İsa Özkan’ın 28 Haziran 2018’de Bursa Büyükorhan’da son yolculuğuna uğurlanmıştı. Cenaze töreninde Özgür Taşkın CHP'nin törene gönderdiği çelengi parçalaması üzerine CHP Bursa il başkanlığının şikayetiyle kamu davası açılmıştı. Orhaneli Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanan ve Büyükorhan Belediyesi’nde çalıştığı sonradan ortaya çıkan Özgür Taşkın’a 1 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme cezayı 10 aya indirdikten sonra sanığın daha önce sabıkası bulunmadığını göz önüne alarak erteledi ve bir yıllık denetim süresi belirlenmesine karar verdi.

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