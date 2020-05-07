CHP Diyarbakır’da vatandaşa ücretsiz maske dağıttı

CHP Diyarbakır İl Başkanlığı corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında il yönetimi ve gençlik kolları üyeleriyle beraber merkez Bağlar ilçesinde vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı gerçekleştirdi.

Maske dağıtımı sonrasında açıklama yapan CHP İl Başkanı Gönül Özel, şöyle konuştu:

* Bugün corona virüsü salgını tedbirleri kapsamında esnafımıza ve vatandaşlarımıza 2 bin 500 adet maske dağıtımı gerçekleştirdik. Dün olduğu gibi bugün de halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz.

* Halka hizmet etmek siyasi partilerin ana ilkesi olmalı. Genel Merkezimiz, Belediyelerimiz bu çerçevede hareket ederek hep halkın yanında olmuştur ve olmaya devam edecektir.

* Önümüzdeki günlerde de vatandaşlarımıza 6-7 bin maske dağıtımı daha yapacağız.