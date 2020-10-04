CHP: Ermenistan’ın savaş suçu niteliğindeki saldırılarını kınıyoruz

Ermenistan ordusu Azerbaycan’ın en büyük ikinci kenti Gence’ye saldırdı. Ermeni ordusu füzeyle şehir merkezine saldırırken ilk belirlemelere göre ölü ve yaralılar tespit edildi.

Yaşanan saldırıya Türkiye’den de ardı ardına tepkiler geldi. Gence'deki sivil halkı hedef alan saldırıları kınayan CHP Genel Merkezi’nin sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulunuldu;

“Ermenistan’ın sivil yerleşim alanlarına gerçekleştirdiği, savaş suçu niteliğindeki saldırılarını kınıyoruz. Gence kentinde şehit düşen soydaşlarımıza rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz. Azerbaycan’ın yanındayız.”

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