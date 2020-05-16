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CHP eski Milletvekili Umut Oran’dan çağrı: Erken seçim hazırlığına başlamalıyız

CHP’li Umut Oran, “Milletin yeni bir umuda ihtiyacı” var dedi ve erken seçim çağrısı yaptı.

Sözcü İstanbul
06:00 -
Haberler Gündem
CHP eski Milletvekili Umut Oran’dan çağrı: Erken seçim hazırlığına başlamalıyız

Türkiye gündemini değerlendiren Oran, “AKP iktidarının 18 yıllık uygulamalarına bakılınca Türkiye'de bugün yaşanan kaos ortamının geçici değil kalıcı olduğu anlaşılıyor” dedi ve şu ifadeleri kullandı:

*Türk Milleti'nin krizden çıkması ve yeni bir kalkınma hamlesi başlatabilmesi için sandıkların kurulması ve milletin iradesinin tecelli etmesine imkan verilmesi demokrasinin gereğidir.

CHP'li Umut Oran, muhalefete ise şu sözlerle seslendi:

‘MUHALEFET HAZIR MI?'

*Ancak cevaplanması gereken bir soru var: Muhalefet partileri erken seçime hazır mıdır? Sadece ‘Hodri meydan, biz hazırız' demek hazır olmak anlamına gelmez.

*CHP erken seçim çağrısı yaparken kurumsal dönüşümü de hayata geçirmelidir. Türk Milleti, umudunu sandığa bağlamış beklemektedir. Bu koşullarda gerçek bir hazırlık içinde olan siyasi partiler iktidarı da devralacaktır.

*Türkiye, bir kez daha muasır medeniyetlerin ötesine geçme mücadelesinde ilerici bir adım atabilecektir.

Son güncelleme: 00:48 16.05.2020
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