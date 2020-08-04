CHP Genel Merkezi İnce’den sessiz

CHP Genel Merkezi, Muharrem İnce'nin parti kuracağı iddialarına temkinli yaklaşıyor. CHP yöneticileri bu konuda görüş bildirmezken, bugüne kadar tek açıklama Genel Başkan yardımcısı ve parti sözcüsü Faik Öztrak'tan geldi.

Öztrak, “Muharrem İnce'nin CHP'den ayrılacak bazı milletvekilleri ile bayram sonrası parti kuracağı iddia ediliyor. Değerlendirmeniz ne olacak?” sorusuna, “37. Olağan Kurultay'ın CHP'nin iktidara yürüyüş kurultayı olduğunu, bu tür üretilen haberlerle CHP'nin, CHP'li milletvekillerinin, yöneticilerin, delegelerin ve üyelerinin kaybedecek zamanı yoktur” demekle yetindi.

SOL YİNE Mİ BÖLÜNÜYOR?

CHP kulislerinde Muhartrem İnce'nin bugüne kadarki söylemlerinin “Uzun yıllardır CHP'liyim, CHP'li kalacağım” biçiminde olduğu hatırlatılıyor ve yeni bir parti kurarak solda yeni bir bölünmeye yol açmaması gerektiği vurgulanıyor.

Solda yeni bir parti doğma ihtimali geçmiş dönemleri de hatırlattı. Sosyal demokrat tabanda 12 Eylül'den sonra Necdet Calp'in Halkçı Partisi ve Erdal İnönü'nün SODEP'i kuruldu. Daha sonra bu iki parti SHP çatısı altında birleşti. Ardından kapatılan siyasi partilerin faaliyetine izin verildi ve CHP tekrar hayata geçti.

CHP, Deniz Baykal ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliğinde günümüze kadar yoluna devam etti. CHP'nin uzun yılar Genel Başkanlığını yapan ve bu partiyi iktidara taşıyan Bülent Ecevit ise Demokratik Sol Parti adıyla siyasi yelpazede yerini aldı.