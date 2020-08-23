CHP Giresun Milletvekili Tığlı: Tüm maddi kayıplar devlet tarafından ödenmeli

CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, kentte dün akşam meydana gelen sel felaketi sonrası SÖZCÜ’ye konuştu. “Şehrin doğal yapısı ve sülieti değişti. Burası tam bir doğal afet bölgesi ve insanlar çaresiz” diyen Tığlı, şunları söyledi:

HASAR ÇOK BÜYÜK

* Neredeyse 120 köyle ulaşım ve iletişim koptu. Askerlerimizi ve vatandaşlarımızı kaybettik. Yıkılan köprüler, yerle bir olan yollar, hurdaya dönen araçlar, dağlardan kopup gelen kayalar Dereli'yi, Doğankent'i yaşanmaz hale dönüştürmüştür. Hasar çok büyüktür. Vatandaş devletin elini omuzunda hissetmek istiyor.

AFET BÖLGESİ İLAN EDİLMELİ

* Şehirde büyük acılar yaşanmaktadır. Halk çaresizdir. Devlet bir an önce Giresun'u afet bölgesi ilan etmeli; halkımızın sağlık, barınma, yiyecek ve diğer tüm ihtiyaçlarını karşılamak için seferber olmalıdır. Sağlık hizmetlerinden ücret talep edilmemelidir. Şanlı ordumuz ve tüm kamu görevlileri o bölgenin ihtiyaçlarının karşılanması için görevlendirilmeli, tüm maddi kayıplar devlet tarafından ödenerek zararların kısmen de olsa sonuçları hafifletilmeli ve vatandaşın tüm borçları ertelenmelidir.

Genel Başkan Yardımsı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun başkanlığında, milletvekillerinden oluşan altı kişilik heyeti de sel felaketinin boyutlarını yerinde incelemek üzere Giresun’a hareket etti.

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