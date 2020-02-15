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CHP İl Başkanlığı Kongresi’nde yumruklar havada uçuştu

Şanlıurfa'da CHP İl Başkanlığı kongresinde çıkan tartışma, yumruklu kavgaya dönüştü.

13:05 -
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CHP İl Başkanlığı Kongresi’nde yumruklar havada uçuştu

Şanlıurfa CHP İl teşkilatının kongresi Mehmet Akif İnan Konferans Salonu’nda yapıldı. CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık'ın da hazır bulunduğu kongrede mevcut CHP İl Başkanı Hayretttin Cidir ile Büyükşehir yasasıyla beldeden mahalleye dönüşen Kısas’ın eski Belediye Başkanı Ali Ersöz aday oldu.

FOTO: DHA

İKİ ADAY ARASINDA KAVGA ÇIKTI

Çok sayıda partilinin katıldığı kongrede, iki adayın tarafları arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine yumruklarla saldırdı.

Araya giren bazı partililer, kavga eden tarafları ayırdı.

FOTO: DHA

Kavga üzerine kongrenin yapıldığı salona takviye çevik kuvvet polisi sevk edildi. Polisin önlem aldığı salonda kongre devam ediyor. (DHA)

çevik kuvvet CHP kavga Şanlıurfa
Son güncelleme: 13:12 15.02.2020
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