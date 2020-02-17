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CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, ‘Erdoğan paylaşımı’ nedeniyle ifade verdi

CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, 2017 yılında Bilal Erdoğan'ın arkadaşının TRT Genel Müdürü olmasını eleştirdiği tweeti nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında savcılığa ifade verdi. Kaftancıoğlu savcılık ifadesinde "Bu paylaşımda herhangi bir hakaret yoktur, durum tespiti vardır" dedi.

17:41 -
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CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, ‘Erdoğan paylaşımı’ nedeniyle ifade verdi

CHP'li Kaftancıoğlu, 2017 yılında sosyal medya platformu Twitter'da Bilal Erdoğan'ın sınıf arkadaşının TRT Genel Müdürü olduğuna ilişkin bir haberi paylaşarak “Çalıntı sorularla da olsa bir sınav yapılıyordu. Şimdi ona bile gerek duyulmuyor” yorumuyla paylaşmıştı.

Bilal Erdoğan da bu yorumlar nedeniyle Kaftancıoğlu hakkında suç duyurusunda bulunmuş ancak savcılık takipsizlik kararı vermişti.

TAKİPSİZLİK KALDIRILDI

İstanbul 10. Sulh Ceza Mahkemesi ise geçtiğimiz günlerde Erdoğan'ın avukatı tarafından yapılan başvuru üzerine takipsizlik kararını kaldırdı.

Hakaret suçlaması gerekçesiyle yeniden başlatılan soruşturma kapsamında CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu bugün Çağlayan Adliyesi'ne gelerek savcılığa ifade verdi.

Kaftancıoğlu savcılığa verdiği ifadede “Bu paylaşımda herhangi bir hakaret yoktur, durum tespiti vardır” dedi.

Soruşturmayla ilgili sosyal medya plaftormu twitter'dan da açıklama yapan Kaftancıoğlu, “Şahsıma yönelik açıktan hakaretlere takipsizlik verilirken aşağıdaki twitim nedeniyle ifade vermem kaç puan? Hakaret değil hakikat demek daha doğru değil mi?” ifadelerini kullandı.

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CHP istanbul seçim sınav sosyal medya TRT Twitter
Son güncelleme: 17:43 17.02.2020
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