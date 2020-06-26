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CHP İstanbul İl Başkanlığı’ndan YKS’ye girecek gençlere ‘Sen yaparsın’ mesajı

CHP İstanbul İl Başkanlığı, YKS sınavına girecek öğrencilere yönelik hazırladığı sosyal medya videosunda 'Sen yaparsın' mesajı verdi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise gençlere, "Genç kardeşim; kazanmayı en iyi sen bilirsin. Oyun başladıktan sonra da değişse kural, tanıma" diye seslendi.

Mert ÖZ
23:35 -
Haberler Gündem

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, YKS sınavına gireceklere mesajını, gençlerin diliyle iletti.

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın sosyal medyada hesaplarında yayınlanan videoda, gençlere ‘Sen yaparsın’ mesajı verildi. Kaftancıoğlu ise gençlere, “Genç kardeşim; kazanmayı en iyi sen bilirsin. Oyun başladıktan sonra da değişse kural, tanıma” ifadeleriyle seslendi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın yayınladığı videoda gençlerin sıklıkla tercih ettiği sosyal medya akımları, video oyunları, spor faaliyetleri, teknolojik aletlerin görüntüleri yer aldı.

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