CHP İstanbul’da faaliyetlerine online devam etme kararı aldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın corona testlerinin pozitif çıkmasının ardından CHP İstanbul İl Başkanlığı harekete geçti.

Tüm saha faaliyetlerini durdurma kararı alan il başkanlığı toplantıların da online yapılacağını duyurdu.

İLÇELERE RESMİ YAZI

CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan ilçe başkanlıklarında gönderilen resmi yazı ile devam eden saha çalışmalarına ara verilmesi, ilçe başkanlıklarının ziyaretçilere kapalı olması ve toplantıların yeniden online olarak yapılması kararını iletti.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan ilçe başkanlıklarına iletilen resmi yazı şu şekilde:

* İstanbul'da Covid-19 yayılımının son dönemde hızla artarak ve şehrin her noktasında ileri düzey yoğunluk oluşturması sebebiyle;

* Tedbirlere uygun olarak kısmi açık tutulan ilçe başkanlıklarımızın ziyarete tamamen kapatılması ve sadece bir nöbetçinin bulunması,

* Danışma Kurulu, örgüt toplantısı, yönetim kurulu toplantıları ve eğitim seminerlerinin online görüşme platformları aracılığıyla gerçekleştirilmesi,

* Partimizin sahada devam eden çalışmalarının ilan edilecek diğer bir zamana kadar askıya alınması

* Devam eden Adım Adım İktidara çalışmamızın yüz yüze eğitim ve saha ön çalışmalarını durdurarak dördüncü kademe eğitimlerinin de online olarak sürdürülerek tüm eğitimlerin tamamlanması,

* Parti örgütümüze ve vatandaşlara COVİD-19 tedbirlerinin kısa mesaj ve sosyal medya aracılığıyla hatırlatılmasının gereğini bilgilerinize rica ederim.

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