CHP Kadın Kolları’nda kıran kırana yarış

CHP Kadın kolları kurultayında Genel Başkanlık için kıyasıya bir yarış yaşanıyor. Kurultay gününe kadar 4 olan Genel Başkan adayı sayısı, kurultayın başlamasıyla birlikte resmen ikiye indi. CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı için mevcut başkan Fatma Köse'nin yanısıra, CHP Parti Meclisi üyesi ve eski milletvekili Aylin Nazlıaka yarışıyor.

“İTAAT ETMEYECEĞİZ”

650 delegenin oy kullanacağı CHP Kadın kolları kurultayının açılışında bir konuşma yapan mevcut Başkan Fatma Köse, kadının özgürlüşlemesinin “tali bir mesele olmadığını”, çağdaş, adil ve özgür bir toplum olmanın birinci koşulu olduğunu söyledi.

“İtaat etmeyeceğiz” sloganını sık sık konuşmasında kullanan ve alkış alan Fatma Köse, “Biz kadınız, kendi kararımızı kendimiz veririz. Hiç kimsenin yolumuza taş koymaya haddi yok. Biz kimseden emir almayız. Hiç kimsenin bize emir vermeye haddi yok. İtaat etmeyeceğiz” dedi.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ MESAJI

Konuşmasında, AKP hükümetinin başlattığı kadına şiddete karşı mücadeleyi öngören İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme tartışmasına da değinen Köse, “6284 sayılı kanunu tartışmaya açarak, ayan beyan katillerin yanında saf tutanlara inat bu kanunun eksiksiz uygulanması için mücadelemizi sürdüreceğiz” diye konuştu.

Kurultay'da CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da bir konuşma yaptı.