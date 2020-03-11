CHP Konya’dan Kılıçdaroğlu’na destek

CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş, CHP merkez delegeri ve 31 ilçe başkanı ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, partisinin 28- 29 Mart tarihleri arasında yapacağı 37'inci Olağan Kurultay'a ilişkin açıklamalarda bulundu.

“KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA DESTEĞİMİZİ AÇIKLIYORUZ”

Partisinin 37'inci Olağan Kurultay'ında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olduklarını belirten Barış Bektaş, “Konya CHP olarak ilçe başkanlarımızın ve delegelerimizin hür iradesiyle demokrasi havası içinde il kongremizi gerçekleştirdik. Şimdi sağlam olarak bütünleşmiş bir Konya CHP olarak, 28-29 Mart 2020 tarihinde gerçekleşecek olan partimizin kurultayında delegelerimizle yaptığımız toplantı sonucunda Millet İttifakının mimarı, Türkiye'nin birleştirici gücü olan Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğimizi ve yanında olacağımızı Konya olarak açıklıyoruz” dedi.

“30 MART SONRASI GENEL MERKEZİMİZLE SAHAYA İNECEĞİZ”

CHP'nin iktidar olması için dinamik bir şekilde çalışacaklarını aktaran Bektaş, “30 Mart sonrası bütünleşmiş olarak genel merkezimizle uyumlu olarak sahaya ineceğiz. Dinamik bir biçimde partimizin iktidarı için çalışacağız. Partimizin kapıları Konyalı hemşerilerimizi açık olup, bütün etkinliklerimize Konyalıları bekliyoruz” diye konuştu.

CHP 56. KURULTAYI İÇİN GÜN SAYIYOR

CHP'nin kuruluşundan bugüne 36 olağan ve 19 olağanüstü kurultay yapıldı. CHP'de partinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten Kemal Kılıçdaroğlu’na kadar 7 genel başkan görev yaptı.

KURULTAY 2 GÜN SÜRECEK

CHP’de 28 Mart’ta genel başkanlık seçimi, kurultayın ikinci günü olan 29 Mart’ta ise Parti Meclisi (PM), Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerinin seçimi gerçekleştirilecek. Kurultayda, 60 PM ve 15 YDK üyesi belirlenecek.