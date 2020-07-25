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CHP kurultayında alkış tufanı koparan konuşma…

CHP 37. Olağan Kurultayı'na divan başkanlığına seçilen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun konuşması damga vurdu. Çerçioğlu, kadına şiddete karşı İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme tartışmalarına değinerek, "İstanbul Sözleşmesi'ni feshetmek, kadına şiddete ve cinayetlerinden yana olmak anlamına gelmektedir" dedi. Çerçioğlu, bir kadın olarak kurultay divan başkanı olması nedeniyle Atatürk'e kürsüden şükranlarını ifade ederek, "Cumhuriyetin tüm kadınları adına önünde bir kez daha saygıyla eğiliyorum" ifadelerini kullandı.

12:23 -
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Şubat ayında yapılması planlanan ancak corona virüsü salgını nedeniyle ertelenen CHP 37. Olağan Kurultayı bugün “Hedef iktidar” sloganı ile gerçekleşiyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kurultayın açılışını yaparken, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu divan başkanlığına seçildi.

Çerçioğlu, kurultayın açılışında önemli mesajlar verdi.

“İSTANBUL SÖZLEŞMESİ” ÇIKIŞI

Çerçioğlu, bir kadın olarak kurultay divan başkanı olması nedeniyle Atatürk’e kürsüden şükranlarını ifade ederek, “Siyasette eşit haklara sahip olmamızı sağlayan Gazi Mustafa Kemal’e şükranlarımı sunarım. Cumhuriyetin tüm kadınları adına önünde bir kez daha saygıyla eğiliyorum” dedi. Son dönemde Türkiye kamuoyu gündemine giren kadına şiddete karşı İstanbul sözleşmesinden çekilme tartışmalarına da değinen Çerçioğlu, “İstanbul sözleşmesini feshetmek, kadına şiddete ve cinayetlerinden yana olmak anlamına gelmektedir. yanındayız ve her zaman da yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

HRANT DİNK, DENİZ GEÇMİŞ, ECEVİT, ATATÜRK…

Çerçioğlu’nun konuşmasının en çok alkış alan bölümü ise şu oldu:

* Biz mücadelesini Kuvayı Milliye'den, azmini Türkan Saylanlardan, gücünü Deniz Gezmişlerden, vicdanını Erdal Erenlerden, özgürlüğünü Bülent Ecevit'in güvercinlerinden, iradesini Mustafa Kemal Atatürk'ten almış bir neslin evlatlarıyız. Bu yüzden biz sözümüzü tutarız.

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Son güncelleme: 12:37 25.07.2020
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