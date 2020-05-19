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CHP lideri Kılıçdaroğlu Anıtkabir’i ziyaret etti!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret ederek, Mustafa Kemal Atatürk'ün mozelesine karanfil bıraktı.

21:40 -
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na, Anıtkabir ziyaretinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, genel başkan yardımcıları Seyit Torun, Bülent Kuşoğlu, Gamze Taşçıer, Grup Başkanvekili Levent Gök ile Gençlik Kolları Genel Başkanı Emre Yılmaz ve milletvekilleri eşlik etti. Kılıçdaroğlu yaklaşık yarım saat süren ziyaretin ardından Anıtkabir’den ayrıldı.

CHP heyeti, Anıtkabir’e giriş yaptığı sırada ismi daha önce belirtilmeyen Ankara Milletvekili Mahmut Tanal, İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Tokat Milletvekili Kadim Durmaz gibi isimler, görevliler tarafından engellendi. Anıtkabir Komutanlığı görevlileri ile CHP’li milletvekilleri arasında tartışma çıktı.

Anıtkabir’e yakın mahalledeki evlerde oturan vatandaşların saat 19.19’da balkonlarına çıkıp, alkış yaparak Türk bayraklarını salladığı görüldü. (DHA)

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Son güncelleme: 21:43 19.05.2020
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