CHP lideri Kılıçdaroğlu SÖZCÜ’ye konuştu: İşten çıkarılma yasaklansın

Salgına karşı halkın evde tutulması gerektiğini belirten CHP lideri, SSK döneminden çok sayıda doktor tanıyor, onlardan bilgi alıyor.

Dayanışma içinde sorunu çözeceklerini belirten CHP lideri şu önerilerde bulundu:

*Vatandaşı mağdur etmemeliyiz. İktidar önlem almakta önemli zafiyet gösterdi. Testler gecikti, sınırların kapatılması gecikti, ulaşım kısıtlaması gecikti.

*Bugün geldiğimiz noktada; geniş, yaygın ve etkin bir sokağa çıkma yasağı ve karantina ihtiyacı olduğu açık.

*Yasal desteğe ihtiyaç olması halinde (salgın hastalık süresince işçi çıkarma yasağı vs.) bu kararların alınması için tam destek vermeye de hazırız.

HERKES FEDAKARLIK YAPSIN

KÖPRÜ GARANTİSİ ERTELENSİN

*İl İdaresi Kanunu ve Hıfzıssıhha Kanunu sokağa çıkma yasağı ilan etme yetkisi veriyor. Hazine garantili köprü, tünel, yol, hastane, havalimanı vb. işletmelerin işleticilerinin de fedakarlık yapmasını bekliyoruz.

*Bu kapsamda döviz kuruna endeksli ödemelerin doğrudan Türk lirasına çevrilerek bir yıl süreyle ertelenmesi, geçiş garantisinin askıya alınması işleticilerin de yapmak isteyeceği bir fedakarlıktır.

*Herkes fedakarlık yapmalı. Bu kapsamda abonelerin fatura ödemeleri, faizsiz olarak salgının kontrol altına alındığı tarihe kadar ertelenmeli.

*Vatandaşlara bu zor günleri atlatmak için her türlü devlet desteği bir an önce verilmeli.