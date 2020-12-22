CHP lideri Kılıçdaroğlu’nu tehdit eden Alaattin Çakıcı ifade verdi

Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısında söylediği “Mafya liderlerini, uyuşturucu kaçakçıları serbest bırakıp düşünce suçlularını hapsetmekten vazgeçecek misin?” sözleri nedeniyle sosyal medya hesabından “Akıllı ol”, “Vatan hainleri ile Bahçeli’yi bir kefeye koyarsan hayatının hatasını yaparsın” ve “kazığa oturturum” gibi tehdit ve hakaret içerikli ifadelerde bulunmuştu.

Çakıcı’nın sözlerini değerlendiren Kılıçdaroğlu ise, “Ben Erdoğan'ı eleştiriyorum, Bahçeli cevap veriyor. Bahçeli'yi eleştiriyorum, yeraltı dünyasının bir lideri cevap veriyor. Şu Türkiye'nin geldiği hale bakın Allah aşkına… Nasıl bir hale geldik. Hukukun olmadığı yerde, hukukun ihlal edildiği yerde, liyakatin çöktüğü yerde, yargının olmadığı yerde devlet bir süre sonra organize suç örgütü haline dönüşebilir” demişti.

ÇAKICI İFADE VERDİ

Kılıçdaroğlu’na yönelik sözleriyle ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Çakıcı, şu ifadeleri kullandı:

“Ankara Cumhuriyet baş savcılığının Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili açmış olduğu dosyada ifademi verdim, artık birileri ne sayın devlet başkanımıza ne de sayın Bahçeli’ye, Alaattin ÇAKICI’yı neden koruyorsunuz diye, malum kişilerin gereksiz gündem yapmalarına gerek kalmamıştır. Artık yargı bu dava ile ilgili soruşturmasını başlatmış, ifadem alınmıştır. kamuoyuna saygılarımla arz ederim. Alaattin ÇAKICI.

İlginizi Çekebilir Kılıçdaroğlu'nun Çakıcı şikayetinde son durum

İlginizi Çekebilir Meclis'te Alaattin Çakıcı tartışması