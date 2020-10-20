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CHP Milletvekili Tufan Köse corona oldu

CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse'nin test sonucunun pozitif çıktığı ve corona virüsüne yakalandığı açıklandı. Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Köse'nin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

İsmail AKDUMAN
Güncellenme: 11:00, 20/10/2020
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CHP Milletvekili Tufan Köse corona oldu

Çorum Milletvekili Tufan Köse, 3 gün önce kendisini halsiz ve iyi hissetmemesi üzerine bulaş şüphesi nedeniyle hastaneye giderek test yaptırdı. Test sonucu pozitif çıkan Köse, 2 gün hastanede gözetim altında tutulduktan sonra evine giderek kendini karantinaya aldı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Milletvekili Tufan Köse’nin evinde karantina altında olduğunu ve eşi ile çocuklarının testlerinin ise negatif çıktığını açıklayarak, “Vekilimiz doktorun verdiği ilaçları kullanıyor. 14 gün evinde kendini izole edecek. Sağlığı gayet iyi ve endişe edilecek bir durum yok” dedi.

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