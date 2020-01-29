CHP Sözcüsü Öztrak, İstanbul depremi için hükümete çağrıda bulundu: Seferberlik ilan edelim

CHP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, deprem riski nedeniyle sanayi, finans, iletişim başta olmak üzere stratejik altyapıların İstanbul'a yoğunlaşmasının yanlış olduğunu belirterek, “Bu hayati öneme sahip altyapıları ülkenin dört bir yanına dengeli bir şekilde dağıtmalıyız. Bunların planlarını bir an önce yapmalıyız” dedi. Depremin siyasi şov konusu yapılmayacak kadar ciddi bir iş olduğunu vurgulayan Öztrak, hükümete “Gelin aktif fay hatlarında ve hassas deprem bölgelerinde kentsel dönüşüm gerçekleştirmek üzere önümüzdeki 5 yıl için seferberlik ilan edelim” çağrısında bulundu. Öztrak şunları söyledi:

YERLEŞİME SON VERELİM

“Artık aktif fay hatları üzerinde yerleşime izin vermemeliyiz ya da özel tedbirler aldıktan sonra bu yerleşime izin vermeliyiz. Esasen bu konuda kanunlarımız var. Aktif fay hatlarını da en ince detayına kadar biliyoruz. Ama kanunlara uyan yok. Rant söz konusu olunca gözler kanun görmüyor. Bu son depremde de gördük ki ‘Deprem değil, bina öldürüyor.' Bu nedenle bina envanterimizin depreme dayanıklılık durumunu bir an önce tespit etmeliyiz. Kentsel dönüşümü rant için değil depremin etkilerini en aza indirmek için kullanmalıyız. Güçlendirilecek binaları bir an evvel tespit etmeliyiz. Bunları güçlendirmeliyiz. Güçlendirmesi mümkün olamayan binaları da depremden yıkmadan önce biz yıkıp yeniden inşa etmeliyiz. Deprem bölgelerinde nüfusun yoğunluğunu artırmamalıyız. Başta İstanbul olmak üzere depremler için şimdiden kriz masası oluşturmalıyız. Deprem için yapılan kriz senaryolarını yeniden gözden geçirmeliyiz. Toparlanma ve barınma alanlarını yeniden belirlemeli ve bunların sayılarını çoğaltmalıyız. Ranta teslim edilenleri kurtarmalıyız.”

TERSİNE GÖÇ OLMALI

2011'de kapatılmadan önce imar affı çıkarılmaması konusunda defalarca uyaran Devlet Planlama Teşkilatı'nın eski Müsteşarı İlhan Kesici de, 18 yıldır neredeyse tüm yatırımların İstanbul'a yoğunlaştığını belirterek, “Bu çok yanlış. Her coğrafi bölgede en az iki şehir cazibe merkezi haline getirilmeli. Yoksa hem İstanbul hem de Türkiye boğulur” dedi. Kesici, İstanbul'un finans merkezi yapılmasının da çok büyük hata olduğunu belirterek, “İstanbul'dan tersine göçü sağlayacak tedbirlerle kalkınma yurt geneline yayılmalı” diye konuştu.

Bahçıvan: Sanayi depreme hazır değil

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, depreme hiç kimsenin hazır olmadığını, sanayinin de bunlardan bir tanesi olduğunu belirterek, “İstanbul'daki tüm sanayi firmalarının hakikaten samimi ve sağlıklı bir check-up'ının yapılması gerek. Bu check-up neticesinde uygun olmayan firmaların da çok hızlı bir şekilde dönüşümlerinin yapılması lazım. Her sektörün öz eleştirisini en sağlıklı şekilde yapması gerek. Artık üç maymunu oynama dönemimiz bitti” dedi. Bahçıvan, İstanbul sanayisinin dönüşümü için bir metodoloji belirleyeceklerini de vurguladı.