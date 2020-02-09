CHP ve İYİ Parti istedi, belediyelerin tabelalarına T.C eklendi

AKP tarafından çözüm sürecinde belediyelerden kaldırılan Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) ibareleri, CHP’li ve İYİ Partili belediye meclis üyelerinin teklifleriyle belediye tabelalarına yeniden eklenmeye başladı.

Kayseri’ye bağlı Develi ilçesinin AKP’li Belediyesi şubat ayı belediye meclis toplantısında, CHP ve İYİ Partili meclis üyelerinin önerisi sonrası oy birliğiyle alınan karar doğrultusunda belediye tabelasına T.C. ibaresini ekledi.

KAYSERİ’DE TABELAYA T.C EKLEYEN BELEDİYE SAYISI 4’E ÇIKTI

Develi Belediyesi ile birlikte Kayseri’de belediye tabelasına T.C ibaresi ekleyen belediye sayısı ise 4’e ulaştı.

Kayseri’de Develi Belediyesi ile birlikte, Pınarbaşı, Tomarza ve İncesu Belediyelerine T.C. ibaresi eklendiğini belirten CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, ” Belediye tabelasına T.C. ibaresi ilk olarak İYİ Parti’den seçilen ve ardından AKP’ye geçen İncesu Belediyesi’ne takıldı. Ardından da CHP’li meclis üyelerimizin teklif ve ısrarları doğrultusunda MHP’nin elinde bulunan Pınarbaşı Belediyesi’ne T.C ibaresi eklendi. AKP’nin elinde bulunan Tomarza ve Develi Belediyeleri’ne de İYİ Parti ve CHP’li meclis üyelerimizin teklifleriyle T.C ibaresi eklendi” dedi.

“AKP’Lİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI T.C SÖZÜNÜ TUTMADI”

AKP’li Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın da belediye tabelasına T.C ekleyeceğine söz verdiğini ancak hala bu sözünü tutmadığını kaydeden Özer, ” Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ‘İzmir’deki belediyelerde T.C. varsa söz ben de Kayseri’ye T.C ekleyeceğim ve masraflarını cebimden karşılayacağım’ demişti. İzmir’deki belediyelerde T.C ibaresi var ve bunu belediye başkanına ilettik ama hala verdiği sözü tutmadı” şeklinde konuştu.

“BÜTÜN BELEDİYELERİMİZE T.C. EKLENSİN”

Tüm belediyelere T.C ibaresi eklenmesi gerektiğini vurgulayan Ümit Özer, “Milli birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ı sözünü tutmaya davet ediyor ve Kayseri Büyükşehir Belediyesinden başlanarak tüm belediyelere T.C ibaresi asılmasını bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.