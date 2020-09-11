CHP ve İYİ Partili vekillerden 13 aydır ücretlerini alamayan maden işçilerine destek

Karaman'ın Ermenek ilçesinde Cenne 1 No'lu Maden Ocağı'nda 13 aydır maaş almayan işçilerin direnişi 12 gündür sürerken aynı işverene ait bir başka maden ocağında da 7 aydır maaşını alamadıklarını belirten yaklaşık 59 işçi 3 gün önce eylem başlatmıştı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş ve İYİ Parti Mersin Milletvekili Behiç Çelik, Karaman'ın Ermenek ilçesine gelerek maden işçilerine destek verdi.

MAĞDURİYETİ DİLE GETİRDİ

Burada maden işçileri ve ailelerle görüşen Veli Ağbaba şunları söyledi;

*Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla buraya geldik. Anayasa göre madenler devredilemez ve devletindir. Maalesef anayasanın sağında solundan dolanarak burada milletin öz malı bir özel şirkete veriliyor.

*Şimdi bu madeni yönetenler ortada yok. Burada büyük bir mağduriyet var. Millet İttifakı olarak sesiniz duyurmak bizim şeref borcumuz.

*Burada insanlar emek vererek, alın teri dökerek çocuğuna ve evine ekmek götürebilmek için çalıştı. Burada kimse sorumluluktan kaçamaz.

*Bu sorumluluk bu ülkeyi yönetenlerindir. Sizin haklarınızı sonuna kadar savunacağımızı bilmenizi istiyoruz. Sizin yanınızda olduğumuzu bilin.

DESTEK SÖZÜ VERDİLER

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş ise yaptığı konuşmada şunları söyledi;

*Siz haklı taleplerinizi dillendirirken maalesef yanınızda devletinizi yönetenler yok. Şimdi buraları özel işletmeye verenler, bu yetkiyi verdikten sonra çalışan işçisinin hakkını sömürenleri görmezden gelme hakkına sahip değil.

*Size burada haklarını vermeyen maden sahiplerine karşı seslerini yükseltmeyen devlet yöneticileri sorumludur. Maden işçilerimizin feryadını sağır sultan duydu ama iktidar duymadı. Onların fakirle ve emekçi ile işleri yok. Onlar beş müteahhidin peşinde soygun düzenlerine devam edecekler.

Karaman CHP Milletvekili İsmail Atakan Ünver ve İYİ Parti Mersin Milletvekili Behiç Çelik de işçilere haklarını alıncaya kadar destek vereceklerinin sözünü verdi.

“BİZİMLE İKTİDARDAN KİMSE GÖRÜŞMEDİ”

Bağımsız Maden İşçileri Sendikası yetkilisi ise “Arkadaşlarımızın elinde mahkeme kararları var. Aylardır maaşlarımız ‘para yok' denilerek verilmiyor. Parası olmayan birisi yeraltı kaynaklarını nasıl işletebilir? Şu an burada yaklaşık 45'e yakın mağdur arkadaşımız var. Diğer ocakta da mağdur olan 59 arkadaşımızla birlikte 100 kişiyi aşkın arkadaşımız var. Arkadaşlarımızın en büyük isteği adalet ve insanca yaşamak. Hükümet tarafından birçok kişi ile de iletişime geçtik ama hala bizimle görüşmediler” dedi.

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