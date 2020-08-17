CHP video ile tekrar sordu: 34 milyar dolar nereye gitti?

CHP, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler anısına sosyal medya hesabından bir video paylaşımı yaptı. Depremin beyinlere kazınan ‘Sesimi duyan var mı’ çığlığı ile başlayan videoda deprem görüntülerine de yer verildi.

VERGİLER SORULDU

“17 Ağustos1999 Marmara Depremi’nde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz. Unutmadık, unutturmayacağız…” ifadeleriyle paylaşılan videoda deprem vergileri hatırlatılarak “Daha kaç milyar dolar ödeyeceğiz? Daha kaç can vereceğiz?” diye soruldu.

Videoda 8 Mart 2010'da yaşanan Elazığ Depremi'nde 41, 23 Ekim 2011'de yaşanan Van Depremi'nde 604, 9 Kasım 2011'de yaşanan Van/Edremit Depremi'nde 40, 25 Ocak 2020'de yaşanan Elazığ Depremi'nde 41 vatandaşın hayatını kaybettiği anımsatılarak “Depremde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz” denildi.

34 MİLYAR DOLAR

Videoda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun deprem vergilerinin nereye gittiğini sorduğu eski bir grup konuşmasına yer verildi:

* O deprem faciasında 17 bin 480 vatandaşımız hayatını kaybetti. 23 bin 781 vatandaşımız yaralandı. 550 vatandaşımız da sakat kaldı.

* Rahmetli Ecevit, yaşanan bu büyük depremin yaralarını tamir etmek için deprem vergileri dediğimiz yasayı çıkardı.

* Büyük ölçüde yaralar sarıldı. 2004 yılında Özel İletişim Vergisi kalıcı hale getirildi. 2004-2019 arası vatandaştan toplanan deprem vergisi 65 milyar lira, dolara vurursak 34 milyar dolar.

* Kentleri, depreme dayanıklı hale getirmek için bizim ödediğimiz vergi. Herkesin ödediği vergi.

NEREYE GİTTİ?

* 17 yıldır iktidarsınız ve Deprem Vergisi alıyorsunuz.

* Bilinen tüm deprem bölgelerinde can kaybı ve tahribatı önlemek için neler yaptınız.

* 34 milyar dolar nereye gitti?