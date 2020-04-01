CHP yönetimini ağlatan mektup

İlgezdi, kendisine gönderilen ve “Sizlere sağlık çalışanlarının haklarının korunmasını vasiyet ediyorum. Şimdiden size teşekkür ediyorum, çünkü yarın olup olmayacağım beli değil” sözlerinin yer aldığı bir doktorun mektubunu okudu.

Doktor, mektubunda virüs salgınında sağlık çalışanlarının yaşadığı sıkıntıları anlattı.

ÖNERİLER DİNLENMEDİ

Toplantıda konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun ise, “Bizim önerilerimiz yerine getirilse, Türkiye bu kadar ağır bir kayıp yaşamayacaktı.

Anne, baba, genç, yaşlı sokağa çıkma diyorsun ama evde açlıktan ölmesini önlemiyorsun'' dediği öğrenildi. “Eleman ihtiyacı dedik, gecikti, donanım dedik, yeni yeni yapmaya başladılar.

Bilim Kurulu ne diyorsa o yapılsın dedik ama Saray ne diyorsa oluyor'' diyen Kılıçdaroğlu şunları söyledi: “Olayın büyüklüğünün farkında değiller.

Gerekli önlemleri almayarak Türkiye'yi büyük bir soruna sürüklüyorlar. İşsiz kalanın maaşını, kapatılan işyerinin kirasını devlet ödemeli. İhtiyaç sahipleri var ve bunlara sahip çıkmayan bir iktidar var.

Halkın ihtiyaç duyduğu tanı kitleri karaborsaya düştü, kahvaltı masalarında yakınlarına ikram edenler var.”