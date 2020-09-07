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CHP’de MYK ve PM toplantılarına ‘corona’ ayarı

CHP, Ankara'da corona virüsü vakalarının artmasının ardından kapalı mekan toplantılarının video konferans yöntemiyle yapılması kararı aldı. Bugünkü Merkez Yürütme Kurulu ve yarınki Parti Meclisi toplantıları Zoom üzerinden yapılacak. CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel dün corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

Sozcu.com.tr
07:23 -
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CHP’de MYK ve PM toplantılarına ‘corona’ ayarı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel’in dün corona virüsü testinin pozitif çıkması sonrası partide teyakkuza geçildi. Geçen haftaki MYK toplantısına katılan Adıgüzel, açıklamasında “Son bir hafta içerisinde temasım olan herkesin test yaptırmasını önemle rica ediyorum” ifadelerini kullanmıştı.

ZOOM ÜZERİNDEN YAPILACAK

Corona virüsü riskine karşı bir süredir tedbirlerin sıkılaştırıldığı CHP’de bugünkü Merkez Yürütme Kurulu ve yarınki Parti Meclisi toplantılarının video konferans yöntemiyle gerçekleştirilmesine karar verildi.

CHP Genel Sekreteri Selen Sayek Böke imzasıyla MYK ve PM üyelerine gönderilen yazıda, “Ankara’da corona virüsün aşırı yaygınlaşmış ve salgının ivmelenmiş olması nedeniyle, kapalı mekan toplantılarının zoom üzerinden, video konferans yoluyla yapılması kararı alınmıştır” denildi.

97’NCİ YIL DÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ İPTAL Mİ EDİLECEK?

Partinin perşembe günkü il başkanları toplantısı ve 9 Eylül’deki 97’nci yıl dönümü töreninin nasıl yapılacağı ise merak konusu oldu. Çankaya Ahlatlıbel Atatürk Parkı’nda açık havada yapılacak etkinliğe yaklaşık bin kişi davet edilmiş, davetiyeler internet üzerinden gönderilmişti. Ankara dışından gelecek konuklar da göz önünde bulundurularak etkinlikle ilgili yeni bir değerlendirmenin bugünkü MYK’da yapılabileceği belirtiliyor.

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