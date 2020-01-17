CHP’de Parti Meclisi toplantısı

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satır başları:

*CHP, sadece Türkiye’nin değil, dünyanın en köklü siyasal partilerinden birisidir. Sorunları çözme iddiasında olan siyaset kurumunun ülkenin sorunlarını bilmesi, çözüm üretmesi lazım.

*AK Parti ciddi iddialarla iktidar oldu. 17 yılda arzu ettikleri her kanunu çıkardılar, istedikleri bürokratları istedikleri yerlere atadılar.

*Yargıya da müdahale ettiler. Yargı siyaseti otoritenin yan kuruluşu haline dönüştü.

*Tek adam oturdu ve bütün kararları alma konusunda kendisini yetkilendirdi. Bu sürece baktığımızda 17 yıllık bir iktidarın Türkiye’nin hiçbir temel sorununa çözüm üretmediğini görüyoruz.

*Bunları niçin yaptılar? Ekonomiyi geliştireceğiz, kişi başı gelir artıracağız dediler. Bir süre sonra kendiler şikayet etmeye başladılar.

*Ne dediler başbakanlığını kaldırmaya kalktılar. Arkasından da tek parti gündeme geldi, tek adam iktidarı oldu.