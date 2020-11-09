CHP’den 10 Kasım videosu

CHP İstanbul İl Başkanlığı, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 82. yıl dönümünde anmak üzere sosyal medya hesaplarından ‘Böyledir Bizim Sevdamız’ sloganıyla bir reklam filmi yayınladı.

Saat 9'u 5 geçe saygı duruşunda duran insanların ve Atatürk'ün gerçek görüntülerinin yer aldığı video sosyal medya platformu Twitter’da kısa sürede binlerce kişiye ulaştı.

Twitter gündeminde ilk beş içerisinde kendine yer bulan video ile ilgili 15 binden fazla tweet atıldı. Reklam filminin Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm tarihi olan 19:38'de yayınlanması dikkat çekti.

VİDEODA ATATÜRK'ÜN EL YAZISI KULLANILDI

Reklam filminin fon müziğinde usta sanatçı Zülfü Livaneli'nin seslendirdiği ‘Böyledir Bizim Sevdamız’ adlı şarkı kullanıldı.

Videoda en dikkat çekici detaylardan biri ise Atatürk'ün “Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır” sözünün kendi el yazısından oluşan font ile ekrana yansıtılması oldu.