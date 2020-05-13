CHP’den AKP’ye maske göndermesi!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), ABD'deki temsilciliğinden 130 bin koruyucu maskenin Türkiye'ye gönderildiğini açıkladı.

Teslimatın kalan son kısmı bugün kargo aracılığıyla gönderildi.

Konuyla ilgili açıklamasında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ABD'ye gönderilen yüz binlerce maskeye değinen CHP, “AKP’nin gönderdiği maske yardımları ABD’den teröristlere giderken, CHP ABD Temsilciliği ‘İnsan zor zamanında en sevdiğini düşünürmüş’ dedi ve 130.000 maskeden oluşan yardım paketinin son sevkiyatını bugün Türkiye’ye doğru yola çıkardı. İşte farkımız…” mesajını paylaştı.