CHP’den AKP’ye tepki: Jeotermal lobisinin uydusu olmak yakışmıyor

CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen'in Jeotermal Enerji Santralleri hakkında yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.

“İktidar partisi temsilcilerinin, şehrimizin geleceğini teslim almak isteyen jeotermal lobisine düzdükleri methiyelerle dertlerinin tasalarının hiçbir zaman Aydın olmadığını bize göstermiştir” diyen Ali Çankır, şunları söyledi:

AKP’YE OY VERENLER KAHROLUYOR

* Bu şehirde yaşayan 1 milyonu aşkın insan, jeotermal santrallerle ilgili yekvücut olup ‘Biz bu santralleri ilimizde istemiyoruz’, ‘Çocuklarımızın kaderini başkalarının eline bırakmak istemiyoruz’ diye haykırdıkça; AKP temsilcilerinin yaptıkları hatadan dönmek adına yol aramak yerine, jeotermal lobisinin avukatlığını yapıyor olmaları, AKP’ye çeşitli nedenlerle oy vermiş olan hemşehrilerimizi de kahrediyor.

* AKP'de siyaset yapan ve çeşitli görevlerde bu partide Aydın adına yöneticilik yapan arkadaşlarımıza buradan seslenmek istiyorum; Aydın namına politika ürettiğini iddia eden hiç kimseye, hatta siyasi rakibimiz dahi olsanız, sizlere de; jeotermal lobisinin uydusu olmak yakışmıyor.

ZEYTİN ÜRETİCİSİNİN ZARARINI TELAFİ EDİN

* Lütfen bu lobinin yörüngesinden çıkın, bunca yıl yapılmayan şehir hastanesine, Türkiye'de yeni hizmet binası olmayan birkaç ilden birisi olarak kalmış Aydın adliye binasına, altı ayda bir temcid pilavı gibi ısıtıp ısıtıp bir türlü başlamadığınız otoyol projesine, artık sizin dahi üzerinden siyasi masal okumayı bıraktığınız havalimanına yoğunlaşın. Suriye'den ithal edilen zeytinyağının Aydın zeytin üreticisine zararını telafi edin.

AKP’Lİ ÖZMEN NE DEMİŞTİ?

Jeotermal enerji santrallerini savunan AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen şunları söylemişti: Jeotermal üretimin zararları konusunda bağımsız kuruluşlarca ortaya konulmuş objektif ve bilimsel veriler henüz ortada yok iken, Aydınımızın havasını, suyunu, toprağını zehirlediğini söylemek ilimize yapılabilecek en büyük haksızlık ve kötülüktür. Bu açıklamaları yapanlar maalesef; incir, zeytin, pamuk, mısır ve çeşitli tarımsal ürünlerimize, ilimiz ekonomisine ve üreticisine de zarar vermektedir. (İHA)