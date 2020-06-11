Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

CHP’den AYM’ye ikinci ‘infaz’ başvurusu

CHP, İnfaz düzenlemesinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) ikinci kez başvurdu. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay konuyla ilgili açıklama yaptı. Altay, Düşünenin hapiste, hırsızlık yapanın dışarıda olduğu bir hukuk sistemi hakkaniyetli değildir. Düşüncesini açıklamaktan başka hiç bir kusuru olmayan insanın ceza giymesi ama sokakta yürüyen bir kanının çantasını çalarken kolunu koparanın dışarda olması hakkaniyetli değildir" dedi.

16:18 -
Haberler Gündem
CHP’den AYM’ye ikinci ‘infaz’ başvurusu

Ayrıntılar geliyor…

ANAYASA CHP infaz
Son güncelleme: 16:25 11.06.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more