CHP’den AYM’ye ikinci ‘infaz’ başvurusu
CHP, İnfaz düzenlemesinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) ikinci kez başvurdu. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay konuyla ilgili açıklama yaptı. Altay, Düşünenin hapiste, hırsızlık yapanın dışarıda olduğu bir hukuk sistemi hakkaniyetli değildir. Düşüncesini açıklamaktan başka hiç bir kusuru olmayan insanın ceza giymesi ama sokakta yürüyen bir kanının çantasını çalarken kolunu koparanın dışarda olması hakkaniyetli değildir" dedi.
Son güncelleme: 16:25 11.06.2020