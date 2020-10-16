CHP’den Bahçeli’ye videolu yanıt! ‘İşte görüntüleriyle gerçekler’

Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis'teki grup toplantısında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kendisine yönelik milliyetçilik eleştirisine yanıt vermişti.
Kılıçdaroğlu, Iraklı Türkmenlere iki yıl önce CHP Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin tarafından yollanan 2 TIR yardımı hatırlatmıştı.
Kılıçdaroğlu'nun hatırlattığı yardıma dair video paylaşan Tuncay Özkan şu ifadeleri kullandı:
* İşte görüntüleriyle gerçekler…
* Iraklı Türkmenlere de Suriyeli Türkmenlere de biz yardım yaptık. TIR’lar dolusu hem de.
* Saray iktidarının bekçiliğine soyunanlar bize bu konuda ders veremezler.
İşte görüntüleriyle gerçekler… Iraklı Türkmenlere de Suriyeli Türkmenlere de biz yardım yaptık. TIR'lar dolusu hem de. Saray iktidarının bekçiliğine soyunanlar bize bu konuda ders veremezler. pic.twitter.com/GaXqNEWGay
— Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) October 16, 2020