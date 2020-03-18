CHP’den çalışma hayatına 12 maddelik corona önerisi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Emek Büroları Genel Koordinatörü Veli Ağbaba, virüs salgını dolayısı ile ülke genelindeki tedbirlerin çalışma hayatına yönelik olarak genişletilmesini, istihdam ve işçi sağlığını korumayak için ek tedbirlerin hayata geçirilmesini önerdi.

Ağbaba, çalışma hayatında alınması gereken tedbirleri şöyle sıraladı:

1- Ekonomik ve Sosyal Konseyi acilen toplanmalı çalışma hayatında hem istihdamı hem de işçi sağlığı ve güvenliğini korumaya yönelik ek tedbirler alınmalı.

2- Ulusal İş sağlığı ve Güvenliği Komisyonu toplanmalı ülke genelinde işçi sağlığını tehdit edebilecek tüm iş yerlerinde gerekli risk değerlendirmeleri süratle yapılmalı.

3- İş yerlerinde denetimleri sıklaştırmalı, iş yerlerinde gerekli hijyen ve sağlık tedbirlerinin alınıp alınmadığını denetlemeli. Gerekli sağlık tedbirlerinin alınmadığı iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre işçilerin çalışmaktan kaçınma hakkı olduğu vurgulanmalı.

4-2020 yılı Temmuz ayına ertelenmiş olan 50'den az işçi çalışan işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hükümleri Temmuz ayına kadar beklenmeden derhal uygulamaya konulmalı.

5-İş yerlerinde üretimin durması halinde işçi ücretlerinin kısa çalışma ödeneğinden ödenmesi, bundan herkesin yararlanması için de gün ve prim şartlarının bir defaya mahsus kaldırılması.

6- Çalışanlara kamu ve özel sektör ayrımı yapılmaksızın 14 günlük ücretli izin hakkı sağlanmalı, izinler çalışanların yıllık izin hakkından düşülmemeli.

7- Virüs salgınından kaynaklı tüm sektörlerde işçi çıkarmalar yasaklanmalı.

8- İş yerlerinde tedbir amaçlı evden yani uzaktan çalışma şekli gündeme gelmeli.

9- Kayıt dışı çalıştırmanın önüne geçilmeli, iş yerlerinde kayıt dışı olarak çalıştırılan tüm meslek ve hizmet gruplarının kayıt içine alınması sağlanmalı.

10– Genel sağlık sigortası borcunu ödeyemediği için sağlık hizmetinden yararlanamayan vatandaşlar sağlık hizmetinden ücretsiz yararlanmalı.

11- Bu süreçte işsizlik sigorta fonunun amaç dışı kullanılması yasaklanmalı.

12- Çalışan anne ve babalardan birine bu süreçte ücretli izin verilmesi, yaşlılık aylığı alan yurttaşlarımıza ek destek sunulması.