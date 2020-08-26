CHP’den, CHP’li belediye başkanına ‘kartvizit’ tepkisi

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, CHP'li Belediye Başkanı Halil Arda'nın eşi Deniz Arda'nın bastırdığı kartvizit tepki gördü. Belediyede kendisine tahsis edilen Dış İlişkiler Ofisi'ni kullanan ve adeta “eş başkan” olmakla eleştirilen Deniz Arda, Gaziemir Belediyesi logosu ile bastırdığı kartvizite “Onursal Koordinatör” unvanını yazdırdı.

BAŞKAN ARDA: EŞİM GÖNÜLLÜ ÇALIŞIYOR

Eleştiriler üzerine yazılı açıklama yapan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, “Eşim Deniz Arda, belediyemizin hiçbir noktasında resmi olarak çalışmamaktadır. Siyasi danışmanım olarak bilgi ve birikiminden her zaman destek aldığım eşim, göreve geldiğimiz günden bu yana gönüllü olarak hem Gaziemir hem de belediyemiz için canla başla çalışmaktadır. Söz konusu kartvizit, eşim Deniz Arda'nın ürettiği projelerle ilgili Türkiye'deki ve yurt dışındaki üniversiteler ile iş birliklerinde ve kardeş şehir çalışmalarında kurum için onursal çaba sarf ettiğini belgelemek amacıyla oluşturulmuştur. Belediyemizde Arda soyadını taşıyan çocuk, eş ya da farklı bir akrabamız, damadımız çalışmamaktadır. Buradan cumhuriyet savcılarını göreve davet ediyorum. Eşim Deniz Arda'nın belediyeden ve bağlı şirketlerinden 1 kuruş kazanç elde ettiğinin tespit edilmesi halinde istifa edeceğimi kamuoyunun dikkatine sunuyorum” dedi.

CHP İL BAŞKANI: TEPKİLER HAKLI, YANLIŞTAN DÖNÜLECEKTİR

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanlığı inceleme başlatarak Halil Arda'nın savunmasını aldı. Eleştirilere hak verdiğini belirten CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, uygulamayı doğru bulmadığını söyleyerek, “Belediye başkanımızın eşini herhangi bir göreve veya makama ataması, eşi liyakat sahibi olsa ve belediyeden elde ettiği maddi bir kazancı olmasa bile kesinlikle kabul edilemez ve yanlıştır” dedi. Hatadan dönüleceğini söyleyen Yücel, yazılı basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

* Bizler bu ülkenin AKP iktidarı süresince yaşadığı en büyük sorunların liyakatsizlik ve eş-dost ilişkileriyle ülkenin yönetilmeye çalışılması olduğunu her platformda söyledik. Tıpkı Cumhurbaşkanı'nın kendi kızını çok yüksek maaşla kendine danışman yapması, damadını ekonomiden hiç anlamadığı halde ekonomi bakanı yapması, üniversitelere ve devlet kurumlarına eş, dost, yandaş atamalarının normalleştirilmeye çalışılması, aile dostlarına devlet ihalelerinin verilmesi, devlet kurumlarının yönetim kurullarına işi bilen kişilerin değil de AKP'ye yakın olan kişilerin atanmasının yanlış olduğunu söylediğimiz gibi…

* Bu konularda böylesine ilkeli ve AKP'nin tam karşıtı bir duruş sergileyen partimizin, kendi belediyemizde gerçekleşen benzer bir olayı kabullenmesi, onaylaması veya savunması elbette mümkün değildir. Gaziemir belediyesinde belediye başkanımızın eşini herhangi bir göreve veya makama ataması, eşi liyakat olarak uygun olsa ve belediyeden elde ettiği maddi bir kazancı olmasa bile, kesinlikle kabul edilemez ve yanlıştır. Bu konuda İzmirliler'den ve halkımızdan gelen tepkilere hak veriyor ve bu durumum düzeltilmesi için çalıştığımızın bilinmesini istiyorum. En kısa sürede bu yanlıştan dönülecektir.

KILIÇDAROĞLU UYARMIŞTI

Nepotizme karşı tavır alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin belediye başkanlarına eş, dost ve akrabalarına iş vermemeleri konusunda uyarıda bulunmuş, “Babanızın oğlu olsa belediyede işe almayın” talimatı vermişti. Bazı CHP'li belediye başkanları Kılıçdaroğlu'nun talimatına uymamıştı.