CHP’den endişe veren rapor: Bekçiler ahlak polisi olacak

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Meclis İçişleri Komisyonundan geçen Bekçilere ilişkin kanun teklifinden duyulan endişeleri rapor haline getirdi. Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak tarafından hazırlanan rapora göre, kimlik sorma, sorgulama, gözaltı, silah kullanma yetkisi verilmesi öngörülen bekçilere tanınan bu yetkiler, özel yaşama müdahaleden ahlak polisliğine kadar genişleyecek. 41 günlük eğitimin ardından göreve başlayan Bekçiler dün Malatya'da bir olaya müdahale ederken birbirlerini vurdu.

CHP raporunda ‘'2008 yılında bekçileri büro işinde görevlendiren AK Parti hükümetleri şimdi yeniden binlerce yeni bekçi alımı yaptı. Yargının İzmir'deki bir olayda bekçilerin üst araması yapıp vatandaşa kimlik soramayacağı yönündeki kararından sonra, getirilen değişiklikle, bekçilerin görev ve yetkileri alabildiğine genişletilmek isteniyor'' denildi ve şu görüşler savunuldu:

JANDARMA DA KAPSAMDA

Kimlik sorma yanında, kişileri ve araçları durdurarak üst araması yapma sorgulama, silah kullanma, gözaltı uygulaması yapma yetkisinin verilmesi öngörülen bekçiler daha önce polisle birlikte çalışabilirken şimdi jandarma ile de çalışacakları şeklinde düzenlemeye gidiliyor. 18 maddelik yasa değişikliği teklifiyle polise paralel bir kolluk gücünün oluşturulmasının planlandığını ortaya koyuyor.

YETKİ AHLAK POLİSLİĞİNE KADAR GENİŞLEYEBİLİR

Yeni düzenlemede; bekçi olmak için İçişleri Bakanlığı'na sınav açma yetkisi verilirken, sınavı geçen ancak bekçilik yapamayacak bir engeli olanlara da aday memur statüsü verilip, Emniyet ve Jandarma’da görevlendirilmeleri öngörülüyor. Sınavı geçse de engeli olduğu için bekçilik yapamayacak olanların, özel fiziki koşullar gerektiren bir göreve adaylık aşamasında elenmesi yerine, “aday memur” olarak görevlendirilmesinin ardındaki gerekçe ne olabilir? Kimlik sorma, sorgulama, gözaltı, silah kullanma yetkileriyle donatılması öngörülen bekçilere tanınan bu yetkiler, aynı zamanda özel yaşama müdahaleden, ahlak polisliğine kadar genişleyebilecektir.