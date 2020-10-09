CHP’den Erdoğan’a ‘eğilme’ yanıtı

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dün DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etmişti. Saat 11.00'de başlayan ikili görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu ve Babacan ortak basın toplantısı düzenlemişti.

Kılıçdaroğlu toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar ziyaretinde Emir Tamim bin Hamad El Sani ile çekilen bir fotoğrafına ilişkin olarak “Türkiye yönetilemez konumda, bugün bir fotoğraf var, Erdoğan'la yurt dışında bir yöneticinin fotoğrafı var, onun önünde nasıl eğildiğini görüyorsunuz, niye eğiliyor? Para için… Bu benim ağrıma gidiyor. Erdoğan bir siyasi rakibim, ama o bir başka devlet adamının önünde para için eğilmemeli” diye konuşmuştu.

Bu ifadeleri içeren video da CHP’nin sosyal medya hesaplarından paylaşılmıştı.

ERDOĞAN CEVAP VERMİŞTİ

Gün boyu AKP kurmayları, Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu açıklamalarına tepki gösterirken dün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan bir video paylaşarak üstü kapalı cevap vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz, rükuda Allah'ın huzurunda eğiliriz. Başka hiçbir gücün önünde eğilmedik, eğilmeyiz.” ifadesini kullandığı bir mitinginin görüntülerini “Kısa bir hatırlatma” notuyla paylaşım yapmıştı.

CHP’DEN ERDOĞAN’A YANIT

CHP’nin sosyal medya hesabından ‘Kısa bir hatırlatma…’ notuyla CHP Sözcüsü Faik Öztrak’ın bugünkü açıklamalarına yer verildi.

Öztrak, Erdoğan’a verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı:

* Şimdi tabii dolar ne zaman Türk Lirası karşısında rekorlar kırmaya başlasa Erdoğan apar topar soluğu Katar’da alıyor.

* İşler böyle gidince de tabii bize borç veren emir, her seferinde biraz daha böyle tepeden bakar halde duruyor.

* Milletimiz de bu manzarayı, bu tür resimleri, bu fotoğrafları görüyor.

* Şimdi ben açık söyleyeyim. Sadece emir mi? Erdoğan ‘Bu can bu tende kaldıkça alamazsınız’ dediği Rahip Brunson’ı bir gecede Trump istedi diye seçim malzemesi yapsın diye Beyaz Saray’a gönderdi mi göndermedi mi? Gönderdi.

* Kendisine ‘aptal olma’ diye Trump’ın yazdığı mektubu götürüp Washington’da Beyaz Saray’da Trump’ın suratına çarpabildi mi? Çarpamadı.

* Barış Pınarı Harekatı tam hedeflerine ulaşmadan neden ordumuzu durdurdun?

* Peki 36 askerimiz şehit olduktan sonra bunun hesabını sormaya gidiyor diye biz düşünürken Kremlin’de Putin’in kapısında ayakta bekledi mi, beklemedi mi? Bunlar bizim içimizi acıtıyor.

* Evet, borç alan emir alıyor, bu manzarayı da büyük bir hüzünle, büyük bir acıyla, büyük bir sıkıntıyla izlemek zorunda kalıyoruz.