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CHP’den Erdoğan’a ‘evlilik’ tepkisi: Susacaksınız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Maalesef gençlerimiz genç yaşta evlenmiyor. Böyle bir şey olur mu ya? Evlilik dışı hayat biçimi özendirilmeye çalışılıyor. Aman bunlara dikkat edin" sözlerine Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Sözcüsü Faik Öztrak cevap verdi. Öztrak,"İş bulma mecburiyetinde değilseniz, bu evlenme evlenmeme işlerine karışmayacak, susacaksınız" dedi.

15:29 -
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CHP’den Erdoğan’a ‘evlilik’ tepkisi: Susacaksınız

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Sözcüsü Faik Öztrak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Öztrak’ın konuşmasından satır başları;

*Kriz nedeniyle yerel ve ulusal basında 300’den fazla dergi ve gazete yayın hayatına son verdi. Ucube tek adam rejimi en çok özgür basına darbe vurmuştur.

*Ekonomi hatalı politikalar sonucunda son derece kırılgan hale gelmiştir. İflaslar alıp başını gitmekte, millet borç yükü altında ezilmektedir. Saray mutfaktaki boş tencereleri görmemektedir.

*Yapışkan çift haneli işsizlik, Saray damadının arkadaşının yönettiği TÜİK tarafından makyajlanan verilerle artık gizlenememektedir. İşler düzelmeye başlamışsa neden TÜİK’in verilerine göre insanlarımız iş aramaktan vazgeçiyor?

*Bu rakamları ne matematikle izah edebiliriz, ne de akılla açıklayabiliriz. Çalışma çağına gelen insanlar neden iş aramıyor? Acaba iktidarı mahcup etmemek için mi? TÜİK artık kantarın topuzunu iyice kaçırmaya başlamıştır.

*Makyajla iş arayanların sayısını indir, işsiz sayısa 4 milyon 806 bin yerine, 4 milyon 396 bin olsun. Artık TÜİK’in verilerine güvenmek mümkün değil.

*Eli doğru dürüst ekmek tutmayan gençler nasıl evlenecek? Bunu soran yok. İş sorunu çözülmeden eş sorunu nasıl çözülecek? Madem devlet babadan bahsediyorsunuz, o zaman bu ülkenin evlatlarına iş bulmak zorundasınız. “Herkese iş bulmak zorunda değiliz” dediniz.

*İş bulma mecburiyetinde değilseniz bu evlenme evlenmeme işlerine karışmayacak, susacaksınız.

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Son güncelleme: 15:34 10.01.2020
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