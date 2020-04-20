CHP’den Erdoğan’a jet yanıt! Yolu durduran ismi açıkladılar…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün açılışı yapılan Başakşehir Şehir Hastanesi’nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni hedef aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Buranın yolunu yarım yamalak bırakan İstanbul’un bir belediyesi var. Ancak şükür ki biz iktidarız. Hemen Ulaştırma Bakanlığımızı devreye soktuk. Şu anda bir taraftan yol yapılıyor bir taraftan da metrosunu yapıyoruz” dedi.

Partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkmalarına yanıt verdi:

EKREM İMAMOĞLU O ZAMAN GÖREVDE DEĞİLDİ

* Biraz önce Saray’a musallat olan kibir hastalığından bahsetmiştim. Mitomani hastalığı da Saray'a bulaşmış durumda. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir torba tasarıyla bu yolların, hastane çevresindeki yolların yapımına başlamıştır.

* Burada sıfırdan bir yol yapılmamış, mevcut yol yenilenmiş. 2018 yılının Temmuz ayında durdurulmuş o hastaneye giden yol. Ekrem İmamoğlu o zaman görevde değil. Kim durdurmuş bu projeyi? Mevcut Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu.

Editörün Notu: Mevcut Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 26 Nisan 2018’de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreter Yardımcılığı görevine getirilmişti.