CHP’den flaş CNN Türk kararı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) CNN TÜRK'ü boykot kararı aldığı iddia edildi. Partinin MYK toplantısında alınan karara göre artık CNN TÜRK'e hiçbir CHP'li çıkmayacak.

CHP, seçmenine de CNN TÜRK'ü izlememe çağrısı yapacak.

CHP MYK tarafından geçen 11 Kasım 2019 günü yapılan toplantıda medya kuruluşlarına verilecek demeçlerle ilgili önemli kararlar alınmıştı.

Kararlar, canlı yayın, program ve röportajlara çıkmak isteyen PM üyeleri, milletvekillerinin yanısıra geçmiş dönem PM üyeleri, milletvekilleri ve parti yöneticilerini de kapsıyordu.

Buna göre, programlara çıkacak PM üyelerinin, Basın ve İlişkiler ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı'nda, milletvekillerinin ise grup başkanvekilinden yayın öncesi izin almaları istenmişti.

“CNN TÜRK’ÜN A HABER’DEN FARKI KALMADI”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Basınla İlişkiler ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CNN Türk’ü A Haber’e benzetmişti.

Özkan mesajında, “A Haber’den bir farkı kalmayan CNN Türk’te yayınlanmakta olan programda, CHP'nin duygu ve düşüncelerini ifade etmek ile yetkilendirilmiş kimse yoktur. Konuklar şahsi görüş ve düşüncelerini aktarmaktadır. Halkımıza saygılarımızla duyururuz” demişti.