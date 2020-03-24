CHP’den hükümete sert eleştiri: Herkese ‘evde kal’ çağrısı yaparken

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, “Meclis'in corona ile mücadele kapsamında alması gereken çok önemli kararlar var. Ancak hiç de acil olmayan kanun tekliflerini gündeme alıyorlar, Meclis'i acil olmayan işlerle meşgul ediyorlar” dedi.

‘CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ İLE OLMAZ’

Vatandaşlara “evde kal” çağrılarının yapıldığı bir ortamda, yargı sürecinde “sürelerin işlemeye devam ettiğine” dikkat çeken Tezcan şunları söyledi:

* Ceza kanununda, idari mahkemelerde, temyizde süreler hala işliyor. Dava açma süresi çalışıyor. Adli işlemlerde süreler çalışıyor. Hakimler karar yazıyor, tebliğe çıkıyor. Yargıda zaman aşımı süreleri, hak düşürücü süreler, hepsi işliyor. Adliyede iş yükü devam ediyor.

* Avukat gidecek, dilekçe yazacak. UYAP'tan dilekçe göndermesi adliyedeki hareketliliği ortadan kaldırmıyor. Adli işlemlerin tamamı devam ediyor. Bu konuda önlem almak, düzenleme yapmak tam da Meclis'in işi.

*Çarpıcı olan nokta şu; Bunu Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yapamazsınız. Ancak Meclis kararı ile yapabilirsiniz. Ancak Meclis'e bunu yaptırmıyorlar. Meclis'i, bunun gibi acil konulara eğilmek yerine, acil olmayan kanun teklifleri ile meşgul ediyorlar.



‘MECLİS’İ ACİLİYETİ OLMAYAN İŞLERLE MEŞGUL EDİYORLAR’

Tezcan,TBMM Adalet Komisyonu'nda yarın Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin AKP tarafından getirilen 63 maddelik teklifin ele alınacağına dikkat çekti.

“Bunu reform diye getirdiler. Ama bu ne reform, ne de herhangi bir aciliyeti var. Bugünün işi değil.” diyen Tezcan, Bugün herkes korona ile mücadeleye kilitlenmiş, seferber olmuşken, 65 yaş üstü vatandaşlarımıza sokağa çıkma yasağı getirilmişken, Meclis'i acil olmayan bu işlerle meşgul ediyorlar” diye konuştu.

‘GÜNLÜK İŞLERİ REFORM DİYE GETİRİYORLAR’

AKP'nin getirdiği kanun teklifinin “tebliği nasıl yapacaksın, zarfın üzerine ne yazacaksın” gibi teknik bazı konulara açıklık getiren, “bir yıl sonra da görüşülse olabilecek” bir teklif olduğuna vurgu yapan Tezcan şunları kaydetti:

* Teklif sadece uygulamada ortaya çıkan bazı aksaklıkları düzeltmeye yönelik. Günlük ihtiyaçları yerine getirecek bir düzenleme. Ancak bunu reform diye getiriyorlar.

* Böylece asıl büyük yargısal adımların atılmasına engel olunuyor. Reform algısı küçültülüyor.



ABD'de bulunan John Hopkins University'nin verilerine göre; Türkiye'deki corona virüsü (Covid-19) bağlantılı vaka ve ölüm sayısını anlık olarak görebilirsiniz. Canlı grafiğin sağ ve sol altındaki okları kullanarak dünya genelindeki veri ve istatistiklere ulaşabilirsiniz.

